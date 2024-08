Un aereo passeggeri è precipitato in un complesso residenziale in Brasile. A bordo erano presenti 58 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio.

Aereo precipitato in Brasile: a bordo c’erano 62 persone

Un aereo passeggeri è precipitato in un complesso residenziale della città di Vinhedo, nello Stato di San Paolo. Secondo la Voepass Linhas Aéreas, compagnia proprietaria del velivolo, ha spiegato che si tratta di un aereo passeggeri turboelica ATR72 con capacità di 68 passeggeri, anche se a bordo in quel momento c’erano in tutto 62 persone, 58 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio. Il volo era partito da Cascavel ed era diretto a Guarulhos. I soccorsi sono subito intervenuti e per il momento non si conosce ancora il numero delle vittime e la lista dei passeggeri.

Brasile, aereo precipitato: le immagini dello schianto

Il volo è partito da Cascavel alle 16.56 italiane, mentre l’ultimo segnale inviato dall’aereo è stato alle 18.22. Negli ultimi 60 secondi di volo, è stata trasmessa una velocità verticale compresa tra -8.000 e -24.000 piedi al minuto. Molti video sono stati condivisi sui social network e mostrano le immagini terribili del momento dello schianto. Nei filmati si vede l’aereo iniziare a girare su se stesso per poi cadere a picco a pochi chilometri dalla città di Campinas ed essere avvolto dalle fiamme con una rapidità incredibile.