Aereo precipitato in Brasile, tutti i passeggeri sono morti: l’annuncio del presidente

Un aereo con a bordo 62 persone è precipitato a Vinhedo, in Brasile. Tutte le persone a bordo, 58 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio, sono deceduti, come annunciato dal presidente brasiliano Luis Inacio Lula da Silva. “Vorrei che tutti si alzassero in piedi per osservare un minuto di silenzio perché un aereo è appena precipitato nella città di Vinhedo, a San Paolo, con 58 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio e sembra che siano tutti morti” sono state le sue parole in un video condiviso su X. Nello schianto l’aereo avrebbe colpito diverse case alla periferia di San Paolo, secondo quanto riportato dalla Cnn, che ha citato la protezione civile brasiliana.

Aereo precipitato in Brasile: Lula dichiara tre giorni di lutto

Il presidente del Brasile ha decretato tre giorni di lutto nazionale in memoria delle 62 vittime morte nell’incidente aereo. Il velivolo è precipitato nel giardino di una casa di Vinhedo, in cui si trovavano tre persone, fortunatamente rimaste illese. Un gruppo di passeggeri, che era arrivato in ritardo, non è riuscito a salire sull’aereo. “Sono vivo per miracolo e ringrazio il funzionario che non mi ha permesso di salire a bordo” ha dichiarato uno di loro alla stampa. Si indaga sulle possibile cause.