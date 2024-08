Incidente in moto in A2, in gravi condizioni un uomo: stava effettuando il gi...

Grave incidente in mattinata sulla corsia Sud dell’Autostrada A2 del Mediterraneo: ricovero immediato per un uomo

Grave incidente questa mattina, sabato 10 agosto, sulla corsia Sud dell’Autostrada A2 del Mediterraneo: coinvolto un centauro di nazionalità cinese che stava effettuando il giro del mondo in moto.

Incidente in A2: il ricovero in ospedale per l’uomo

Per cause ancora da accertare l’uomo è finito fuori strada rimanendo ferito in modo grave. A tal proposito, si è reso necessario il suo trasferimento immediato nell’ospedale di Eboli.

Non si conoscono ancora le attuali condizioni di salute dell’uomo né la sua identità. Non è chiaro se stesse svolgendo il giro del mondo in moto da solo o in compagnia.

L’arrivo dei soccorsi dopo l’incidente in A2

Sul posto sono giunti i sanitari del Vopi, che hanno trasportato l’uomo all’ospedale di Eboli. Nel frattempo, sono partite le indagini sul caso da parte della Polizia Stradale competente.

La dinamica dell’incidente in A2

La dinamica dell’incidente e le cause non sono ancora note. In queste ore gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i dati per comprendere e ricostruire meglio quanto accaduto questa mattina in A2.

Inoltre, il traffico, già da bollino nero nella giornata di oggi, ha subito ulteriori disagi per diverse ore dopo l’accaduto. Fondamentale l’intervento per effettuare tutti i rilievi del caso dopo l’impatto.