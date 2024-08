Incidente in A4: 10 auto coinvolte e 5 feriti

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, sabato 10 agosto 2024, poco prima delle 9, nel tratto a tre corsie dell’autostrada A4 compreso tra Meolo e San Donà, in direzione Trieste, più precisamente al chilometro 424, come riportato dal Gazzettino. Il traffico al momento è bloccato per consentire i soccorsi. Sul posto sono arrivati elisoccorso, vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Autostrade Alto Adriatico e secondo le prime informazioni ci sarebbero cinque feriti.

Incidente in A4, coinvolte 10 auto: autostrada chiusa in direzione Trieste

Il traffico era già molto intenso prima dell’incidente, tra Meolo e Portogruaro e tra San Giorgio e Palmanova, sempre in direzione Trieste. Si è registrato un +7% di volumi di transiti alle uscite ai caselli. Il personale di Autostrade Alto Adriatico, insieme alla polizia stradale, ha chiuso il tratto tra Meolo e San Donà in direzione Trieste, predisponendo l’uscita obbligatoria a Meolo per chi proviene da Venezia.

Si sono formati cinque chilometri di coda nel tratto dove si sta facendo defluire il traffico sulla corsia d’emergenza. Al momento sul resto della rete ci sono 3 chilometri di coda all’uscita della barriera Trieste Lisert e 2 chilometri alla barriera di Cordignano.