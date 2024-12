Prenota su Airbnb per tre giorni e occupa l'appartamento per mesi

A Firenze, una donna di 40 anni si è presentata prima come turista, per poi diventare un’inquilina abusiva. Aveva prenotato un appartamento su Airbnb per tre giorni a marzo ed è riuscita a occupare l’immobile, causando gravi difficoltà economiche alla proprietaria Maria, residente nella zona di Gavinana.

Da turista a occupante abusiva

Maria racconta di aver incontrato personalmente la donna, che si era presentata come una dottoressa in visita temporanea. Alla fine del soggiorno prenotato, la 40enne ha richiesto di prolungare la permanenza tramite accordi privati, dichiarando di aver perso i documenti e pagando in contanti. Tuttavia, ulteriori richieste di proroga non sono state accompagnate da pagamenti, e la donna ha finito per barricarsi in casa.

La svolta: occupazione e denunce

Nonostante denunce e l’avvio di una causa legale, con udienza fissata solo per marzo, Maria non è riuscita a rientrare in possesso della sua proprietà. Nel frattempo, l’inquilina continua a vivere nell’abitazione insieme al figlio, senza pagare né utenze né affitto.

Airbnb si defila dall’accaduto

Questo episodio, simile a un caso recente avvenuto nel Padovano, mette in risalto un precedente. Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia, evidenzia la necessità di un intervento legislativo per contrastare queste situazioni, sempre più frequenti ma ancora poco regolamentate. Airbnb, coinvolto solo nella fase iniziale, ha scelto di non commentare.