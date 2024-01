Gare truccate in Sicilia, arrestato deputato PD

Un deputato regionale del Partito Democratico è stato arrestato in Sicilia per gare truccate

Sicilia, gare truccate: inchiesta

E’ stata fatta un’inchiesta sulle gare truccate in Sicilia che è stata coordinata dalla Procura di Trapani. Trapani Servizi SPA, un’attività che gestisce i rifiuti, avrebbe truccato i concorsi tra il 2020 e il 2021. Concorsi riguardanti la selezione per la dirigenza generale, del direttore tecnico e di un collaboratore esterno.

Arrestato un deputato del PD in Sicilia

Come avrete letto già nel titolo, è stato arrestato un deputato regionale appartenente al Partito Democratico. Si tratta di Dario Safina che è stato arrestato di Carabinieri del Nucleo Investigativo di Trapani. Qual è l’accusa per il politico del PD? Turbativa d’asta e corruzione. Accuse che riguardano il periodo in cui Safina era assessore ai lavori pubblici di Trapani. Al momento Safina si trova agli arresti domiciliari.

Le dichiarazioni di Dario Safina in una nota

Dario Safina ha fatto sapere in una nota di avere la coscienza pulita e di avere fiducia in quello che sarà l’operato della magistratura sul caso.

Insomma, molto presto quindi potrebbero esserci ulteriori dettagli e svolte che riguardano quest’indagine e noi sicuramente vi terremo aggiornati quindi continuate a seguirci per saperne di più.