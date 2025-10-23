Sicilia: Calenda, 'unica cosa seria che può fare Schifani è andarsene'

Sicilia: Calenda, 'unica cosa seria che può fare Schifani è...

Sicilia: Calenda, 'unica cosa seria che può fare Schifani è...

Roma, 23 ott (Adnkronos) - "L’unica cosa seria che può fare Schifani è andarsene. Lui e la masnada che si porta dietro. Lunedì proporremo il commissariamento di sanità, acqua e rifiuti". Lo dice Carlo Calenda replicando a Renato Schifani. ...