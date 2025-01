Sicilia: legale Ciucci, 'pena intollerabile costringere un innocente ad aspettare 10 anni'**

Palermo, 30 gen. (Adnkronos) – "L’assoluzione del dottor Pietro Ciucci è stato un atto dovuto di cui non ho mai dubitato. Il rammarico è che si è dovuto aspettare 10 anni. Costringere un innocente ad aspettare 10 anni è una pena intollerabile". Così all'Adnkronos l'avvocato Fabio Lattanzi, legale di Ciucci. I tre imputati, Ciucci e due dirigenti della società Stefano Liani e Michele Vigna, erano imputati di induzione a dare o promettere utilità. La procura aveva chiesto a novembre la condanna a 4 anni per Ciucci e a 3 anni per Liani e 3 anni e 6 mesi per Vigna. Ciucci ora è ad della "Stretto di Messina", impegnata nella realizzazione del Ponte sullo Stretto. La vicenda nacque dal crollo del viadotto Scorciavacche, sulla strada statale Palermo-Agrigento. L'opera venne inaugurata nel dicembre 2014 e chiusa pochi giorni dopo, perché aperta senza collaudo.