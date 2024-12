Un evento senza precedenti per la sanità siciliana

Per la prima volta nella storia della sanità siciliana, l’Ismett, Istituto Mediterraneo per i Trapianti, ha realizzato un’impresa straordinaria: sette trapianti di organi in un solo giorno. Questo evento, che ha avuto luogo il 27 novembre, ha portato nuova speranza a sette pazienti in lista d’attesa, restituendo loro la possibilità di una vita migliore. La maratona chirurgica, durata 24 ore, ha visto il coinvolgimento di oltre 40 professionisti, tra medici, infermieri e personale sanitario, che hanno lavorato instancabilmente per garantire il successo degli interventi.

Un’organizzazione impeccabile e un lavoro di squadra

La realizzazione di sette trapianti simultanei è stata possibile grazie alla sinergia tra diverse strutture e professionisti. I prelievi sono stati effettuati presso l’Ospedale Cannizzaro di Catania e l’Ospedale di Partinico, dove l’équipe di Ismett ha dimostrato un’eccellente coordinazione. “Un ringraziamento speciale va a tutti gli operatori coinvolti e i migliori auguri ai pazienti e alle loro famiglie”, ha dichiarato Angelo Luca, direttore di Ismett. Questo risultato straordinario non solo evidenzia la capacità operativa del centro, ma anche l’importanza della collaborazione tra le diverse realtà sanitarie della regione.

Ismett: un centro di eccellenza riconosciuto a livello globale

Il 2024 si preannuncia come un anno da record per Ismett, con oltre 300 trapianti d’organo già eseguiti. Secondo i dati del Ministero della Salute, Ismett si posiziona al primo posto in Italia per la capacità di attrarre pazienti internazionali, consolidando la sua reputazione come punto di riferimento per trapianti e cure altamente specializzate. La collaborazione tra la Regione Siciliana e Upmc ha reso possibile questo successo, dimostrando l’efficacia del Partenariato Pubblico-Privato internazionale.

Un futuro promettente per i trapianti in Sicilia

La giornata record del 27 novembre ha segnato un cambiamento significativo nella storia dei trapianti in Sicilia. “Nel corso di quest’anno sono stati eseguiti un numero di trapianti impensabile nella nostra isola, impensabile fino a qualche anno fa”, ha affermato Giorgio Battaglia, direttore del Centro Regionale Trapianti. Gli interventi, tutti tecnicamente riusciti, hanno portato a condizioni cliniche positive per i pazienti trapiantati, dimostrando che la sanità siciliana è in grado di affrontare sfide sempre più complesse.