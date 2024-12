La sicurezza stradale in Italia: un tema di grande attualità

Negli ultimi anni, la sicurezza stradale è diventata una questione di primaria importanza in Italia. Con un numero crescente di incidenti legati all’uso di sostanze psicotrope, è fondamentale che le autorità competenti adottino misure efficaci per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. L’Asaps, associazione che da oltre 30 anni si batte per la sicurezza stradale, ha recentemente sollevato l’attenzione su questo tema, evidenziando la necessità di direttive ministeriali chiare e tempestive.

Il ruolo delle sostanze nella guida e la necessità di prove certe

Il presidente dell’Asaps, Giordano Biserni, ha sottolineato come la guida sotto l’influenza di droghe o sostanze psicotrope sia una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con esiti mortali. Tuttavia, in Italia, le condanne per questo reato sono state poche, principalmente a causa della difficoltà di provare lo stato di alterazione del conducente. Con l’introduzione di un nuovo approccio che elimina la necessità di dimostrare l’alterazione, si punta a semplificare il processo di accertamento, basandosi sul nesso temporale tra assunzione e guida. Ma sarà sufficiente per ridurre il numero di incidenti?

Le proposte dell’Asaps per una maggiore sicurezza

Per affrontare questa problematica, l’Asaps ha proposto una serie di misure che potrebbero contribuire a migliorare la situazione. Tra queste, l’implementazione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai giovani, l’aumento dei controlli stradali e l’adozione di tecnologie avanzate per il rilevamento delle sostanze. È fondamentale che il governo prenda in considerazione queste proposte e agisca rapidamente per garantire un futuro più sicuro sulle strade italiane.