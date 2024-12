Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, Christian Regina è stato trovato morto a Siracusa in Via Italia: ucciso da un ragazzo di 16 anni

Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, Christian Regina è stato trovato morto a Siracusa in Via Italia. Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato in queste ore con l’accusa di omicidio. Ecco chi era la vittima.

Christian Regina ucciso a coltellate a Siracusa: chi era l’uomo?

Christian Regina viveva in un quartiere popolare nella zona nord di Siracusa ed era noto per il suo impiego al mercato ortofrutticolo della città. Sul suo profilo Facebook, emerge anche la sua professione di imbianchino. Il 40enne lascia un figlio di 8 anni.

Una delle sue grandi passioni era il calcio. Tra i messaggi di cordoglio pubblicati su Facebook, emerge quello del gruppo Organizzazione Tornei Calcistici di Siracusa, che scrive:

“Non esistono parole”.

Christian Regina ucciso a coltellate a Siracusa

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso a coltellate Christian Regina, 40 anni, nella tarda serata di ieri, davanti alla sua abitazione a Siracusa.

Il giovane, dopo una prima fuga, si è costituito spontaneamente, accompagnato dai genitori, e ha confessato l’omicidio. Regina sarebbe stato colpito con un fendente al torace ed è morto dissanguato in pochi minuti.

Secondo le prime indiscrezioni, all’origine del gesto ci sarebbe una discussione per futili motivi. L’inchiesta è passata dalla Procura di Siracusa alla Procura dei minorenni di Catania. A coordinare le indagini è la procuratrice dei minori Carla Santocono, che ha già disposto l’autopsia sul corpo della vittima.