Un brindisi che mette in luce le difficoltà

Recentemente, un incontro tra il garante dei detenuti dell’Umbria, Giuseppe Caforio, e il comandante della polizia penitenziaria, Luca Bontempo, ha messo in evidenza la difficile situazione del carcere di Spoleto. Durante un brindisi con i detenuti del settore transito, Caforio ha descritto la realtà all’interno della struttura come “purtroppo una situazione di particolare gravità”. Il sovraffollamento e l’isolamento dei detenuti sono problemi che rendono ancora più complessa la gestione della casa circondariale.

Disagi e carenze nel sistema carcerario

Il garante ha sottolineato come i detenuti abbiano espresso il loro disagio, un sentimento condiviso anche dai rappresentanti della polizia penitenziaria. Questi ultimi, infatti, si trovano a fronteggiare una grave carenza di personale e una mancanza di supporto da parte delle strutture sanitarie e del comparto socio-assistenziale. La situazione è ulteriormente complicata dall’imminente cambio di direzione del carcere, con la dottoressa Bernardino Di Mario che lascerà l’incarico per raggiunti limiti di età. Questo avvicendamento genera incertezza e preoccupazione, poiché un interim con un altro direttore potrebbe non garantire la stabilità necessaria in un momento così delicato.

Un appello alla politica per un cambiamento reale

Caforio ha lanciato un appello alla politica, esortando a passare dai buoni propositi ai fatti concreti. È fondamentale che vengano attuati interventi decisivi sul sistema carcerario, sia a livello nazionale che umbro. Con l’auspicio che il nuovo anno porti con sé una nuova fase, il garante spera che il provveditorato istituito a Perugia possa contribuire a migliorare le gravi violazioni dei diritti fondamentali che i detenuti affrontano quotidianamente. La recente apertura del presidente Mattarella e del Papa verso un nuovo sistema carcerario rappresenta un segnale di speranza per un cambiamento necessario e urgente.