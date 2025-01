Slovacchia, 18enne a scuola accoltella a morte due persone

Studente 18enne accoltella e uccide due persone in una scuola in Slovacchia: ...

Tragedia in una scuola di Spisska Stara Ves, in Slovacchia, dove uno studente 18enne ha accoltellato e ucciso due persone. Ci sarebbero anche diversi feriti.

Uno studente di 18 anni, intorno alle 13, ha ucciso a coltellate due persone in una scuola nella città di Spisska Stara Ves, nel distretto di Kezmarok, nella Slovacchia orientale. Le vittime sono la preside del liceo e una studentessa, ma ci sarebbero anche diversi feriti di cui uno in gravi condizioni. L’attacco ha avuto luogo in una palestra dell’istituto. Come si legge sul quotidiano slovacco Aktuality: “ Sono stati confermati due morti e un numero imprecisato di feriti”.

Il giovane studente, che intorno alle 13 ha accoltellato e ucciso due persone all’interno di una scuola in Slovacchia subito dopo il fatto si è dato alla fuga. Il 18enne è stato però arrestato poco dopo, questo è quanto ha riferito la polizia di Presov: “uno studente di 18 anni sospettato di aver commesso un grave crimine a Spisska Stara Ves è stato arrestato“.