Arresti e sequestri in diverse nazioni europee per un valore di oltre 13 milioni di euro

Un’operazione su scala europea

Negli ultimi giorni, un’operazione congiunta ha portato a un’importante azione contro un gruppo criminale internazionale dedito al traffico di sigarette di contrabbando. Le autorità di polizia di diversi paesi europei, tra cui Italia, Francia, Polonia e Belgio, hanno collaborato per smantellare questa rete, composta principalmente da individui provenienti dall’Est Europa, in particolare da Ucraina, Moldavia e Romania. Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza e dall’Arma dei Carabinieri di Bergamo, hanno rivelato l’esistenza di una vasta organizzazione che operava su più fronti, con fabbriche clandestine e una rete di distribuzione ben strutturata.

Sequestri e arresti significativi

Durante l’operazione, sono state sequestrate oltre 50 tonnellate di tabacco, il cui valore sul mercato nero supera i 13 milioni di euro. Questo colpo al contrabbando non solo ha portato all’arresto di numerosi membri del gruppo, ma ha anche messo in luce l’ampiezza del fenomeno del contrabbando di sigarette in Europa. La Guardia di Finanza di Bergamo ha confermato che una delle fabbriche sequestrate si trova proprio nel capoluogo orobico, evidenziando come il problema non riguardi solo le grandi città, ma anche centri meno noti.

Collaborazione internazionale contro il crimine organizzato

La portata dell’operazione ha coinvolto ben 11 forze di polizia di diversi paesi, dimostrando l’importanza della cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, che ha svolto un ruolo cruciale nel coordinare le attività investigative e nel garantire che le operazioni fossero condotte in modo efficace e tempestivo. Questo intervento rappresenta un passo significativo nella lotta contro il contrabbando di sigarette, un’attività che non solo danneggia l’economia legale, ma alimenta anche altre forme di criminalità.