Interventi in corso per liberare gli sciatori bloccati a causa delle avverse condizioni meteo.

Situazione di emergenza in alta Valesia

In alta Valesia, precisamente ad Alagna, un gruppo di circa 150 sciatori ed escursionisti si trova in una situazione di emergenza a causa di un forte vento che ha reso impossibile il funzionamento degli impianti di risalita. Le condizioni meteorologiche avverse hanno costretto i soccorsi a intervenire per garantire la sicurezza di queste persone, bloccate presso la stazione degli impianti del Passo dei Salati.

Interventi del soccorso alpino

Il soccorso alpino e speleologico piemontese ha attivato immediatamente le operazioni di soccorso, informando che la società che gestisce le piste ha iniziato a trasportare gli sciatori a valle utilizzando mezzi battipista. Questo intervento è fondamentale per garantire che tutti possano tornare in sicurezza, evitando situazioni critiche che potrebbero aggravarsi con il passare del tempo.

Condizioni attuali e misure di sicurezza

Attualmente, il Soccorso Alpino ha rassicurato che non ci sono situazioni critiche tra le persone bloccate. Tuttavia, la situazione rimane monitorata costantemente, poiché le condizioni meteorologiche possono cambiare rapidamente in montagna. Gli operatori stanno lavorando con la massima attenzione per garantire la sicurezza di tutti, e si raccomanda a chiunque si trovi in zone montane di prestare attenzione alle previsioni meteo e di seguire le indicazioni delle autorità competenti.