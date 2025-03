Un’esperienza più frequente di quanto si possa pensare è quella di sognare di tagliarsi i capelli da sola, e ormai sappiamo bene che queste esperienze notturne possono avere un significato. Infatti i sogni sono dei momenti in cui il nostro cervello rielabora situazioni, sentimenti ed in generale cose vissute in quel periodo da una persona, e quindi sono una riflessione della vita di un individuo in quel momento.

Capelli: un elemento corporeo carico di significato

Anche senza la componente onirica, i capelli sono una parte della nostra estetica che, implicitamente o meno, hanno un grande significato per noi (in particolare per le persone femminili, a cui culturalmente la cura dei capelli è più associata). La cura dei nostri capelli e dello stile che scegliamo non solo è un modo di esprimere la propria interiorità ed un’estetica che associamo a noi, è anche un modo di avere controllo sul proprio corpo. Non è infatti raro che in situazioni stressanti, per “voltare pagina” si decida di cambiare taglio di capelli, e anche in situazioni tristemente note di prigionia è quasi sempre costante il taglio di capelli forzato. Si pensi poi a miti come quello di Sansone, in cui i capelli sono fortemente legati alla forza del personaggio. E’ quindi evidente che, di base, i capelli siano qualcosa che carichiamo, volontariamente o meno, di significato.

Sognare che ci vengano tagliati i capelli

In generale, di solito i sogni che riguardano il taglio di capelli avvengono in momenti stressanti della vita di una persona, in cui l’individuo sente bisogno di un cambiamento. Le interpretazioni e i significati cambiano però in base a chi è che effettua il taglio di capelli, e a che emozione vi è associata. Se ad esempio sogniamo che sia qualcun altro a tagliarci i capelli, e non proviamo soddisfazione nel risultato, potrebbe voler dire che in questo periodo della nostra vita ci sentiamo pressati e senza capacità di influenzare la nostra vita, privati in qualche modo dalla nostra capacità di scelta. Sognare di vedersi tagliare i capelli da altri può anche rappresentare una situazione di perdita, che sia un lutto letterale o figurativo di qualcosa nelle nostre vite.

Sognare di tagliarsi i capelli da sola: il significato

Al contrario di un sogno in cui è qualcun altro a tagliarci i capelli, sognare di tagliarsi i capelli da sola ha un significato molto più positivo. E’ un sogno che si presenta di solito sempre in un momento stressante delle nostre vite, ma indica una voglia di rinnovamento e di novità, una volontà di ribellione e di riprendere in mano la propria vita. Sognare di tagliarsi i capelli da sola può quindi significare che si desidera di ottenere una nuova forza ed una nuova determinazione, in modo da mantenere il controllo su quello che sta succedendo nella nostra vita al momento.

Conclusioni

Insomma, sognare di tagliarsi i capelli, che sia da sola o che sia per mano di altri, indica una volontà di cambiamento, rispettivamente sotto un occhio positivo e negativo. In entrambi i casi, se i sogni dovessero essere ricorrenti e presentarsi di frequente in uno specifico periodo di difficoltà, è consigliabile rivolgersi ad un terapeuta per provare a risolvere il punto che evidentemente ci preme e su cui rimuginiamo nel nostro inconscio.