Cura dei capelli colorati: come far durare la tinta in estate

La cura dei capelli colorati in estate deve essere particolarmente efficace. Vediamo perché e come fare.

La cura dei capelli colorati è fondamentale soprattutto in estate, quando si tende a stare di più all’aperto e ad andare al mare, con il rischio di veder peggiorare i capelli colorati proprio a causa del contatto con la sabbia, l’acqua di mare e, in generale, l’esposizione al sole. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, cosa succede ai capelli colorati in estate e come fare a far durare la tinta a lungo.

Cura dei capelli colorati

Prendersi cura dei capelli è sempre importante, ma lo è soprattutto con l’arrivo dell’estate quando, a causa delle temperature elevate, il contatto con la sabbia e l’acqua del mare o della piscina e l’esposizione al sole possono danneggiare dei capelli curati, oppure, aggravare i danni di capelli già danneggiati. Se questo consiglio vale sempre, per tutti i tipi di capelli, dovrebbe valere, a maggior ragione, con i capelli colorati che, proprio con l’arrivo dell’estate possono perdere la loro lucentezza naturale, scaricarsi prima, diventare più secchi, crespi e fragili.

L’utilizzo di prodotto specifici per la cura dei capelli colorati, come spray per la protezione dai raggi del sole, balsamo e shampoo per capelli colorati, trattati e danneggiati può rappresentare un punto di svolta. Tuttavia, è importante anche adottare altri accorgimenti.

Cura dei capelli colorati: consigli

Le temperature alte, il cloro, l’acqua salata e i raggi del sole possono danneggiare e compromettere la cura dei capelli colorati, che iniziano a risultare sbiaditi e spenti, secchi, crespi, fragili e con le punte che si spezzano facilmente. Per questo motivo e, in generale, è sempre bene mettere in atto alcuni accorgimenti che, soprattutto in estate, ci aiuteranno a proteggere i nostri capelli colorati.

E’ preferibile investire su prodotti per capelli naturali e biologici , come shampoo o balsamo che, trattenendo l’umidità, saranno in grado di proteggere e prolungare il colore dei capelli;

, come shampoo o balsamo che, trattenendo l’umidità, saranno in grado di proteggere e prolungare il colore dei capelli; L’esposizione diretta ai raggi del sole può danneggiare i capelli e sbiadire prima del previsto il colore dei capelli. Il nostro consiglio è quello di ridurre l’esposizione al sole ed, eventualmente, quando si è all’aperto, di indossare un cappello . Considerate l’utilizzo di uno spray per la protezione dei capelli dai raggi del sole e l’applicazione di un balsamo senza risciacquo come ulteriore protezione;

. Considerate l’utilizzo di uno spray per la protezione dei capelli dai raggi del sole e l’applicazione di un balsamo senza risciacquo come ulteriore protezione; Quando siete al mare o in piscina, indossate una cuffia che protegga i capelli dall’acqua. Dopo aver fatto il bagno, sciacquate i capelli con acqua normale, districateli bene e applicate un prodotto per la protezione;

che protegga i capelli dall’acqua. Dopo aver fatto il bagno, sciacquate i capelli con acqua normale, districateli bene e applicate un prodotto per la protezione; Programmate degli appuntamenti regolari per rifare, eventualmente, il colore.

Cura dei capelli colorati: i prodotti per la protezione su Amazon

L’utilizzo di una shampoo e uno balsamo specifici, che protegga i capelli colorati dalle aggressioni esterne ed, eventualmente, anche quello di uno spray specifico, che protegga i capelli colorati dall’acqua del mare o della piscina, la sabbia e i raggi del sole sono fondamentali. Vediamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i prodotti migliori che Amazon propone ai suoi clienti, per questo scopo, alla migliore offerta.

Lucens – Shampoo Protezione Capelli Colorati, Specifico per la Cura e la Bellezza dei Capelli Colorati, 250 ml

Uno shampoo specifico per la cura e la bellezza dei capelli colorati che, in questo modo, applicazione dopo applicazione, troveranno sempre il modo di brillare, grazie alle proprietà lenitive ed emollienti dello shampoo, la capacitò di proteggere la struttura capillare dall’invecchiamento e l’efficacia antiossidante e di protezione del colore dall’esposizione prolungata ai raggi del sole.

Phytorelax Laboratories Balsamo Protezione Colore senza Risciacquo Capelli Colorati e Trattati – 250 ml

Il balsamo è stato progettato specificatamente per i capelli colorati e trattati e tutti quei capelli che, nel corso del tempo, a causa dei diversi trattamenti a cui sono stati sottoposti, oggi risultano spenti, secchi e crespi. Al contrario di un balsamo tradizionale, questo non prevede il risciacquo. Si raccomanda di applicare subito dopo lo shampoo, massaggiando delicatamente sul cuoio capelluto e le lunghezze dei capelli.

Bilboa Olio Solare Capelli con Filtro UV, Filtro Multiprotezione con Olio d’Argan, Protegge da Sabbia, Sale e Cloro, Districa e Illumina i Capelli, Rinforza, Nutre e Combatte Effetto Crespo, 150ml

Indipendentemente dal fatto che si vada al mare o meno, con l’arrivo della stagione calda, inevitabilmente, i capelli subiscono dei danni. L’utilizzo di un olio solare è, dunque, fondamentale, per proteggere i capelli trattati e colorati, ma anche i capelli al loro stato naturale. Si consiglia di applicare regolarmente, soprattutto dopo aver fatto il bagno. Ideale per tutti i tipi di capelli. Perfetto anche per la messa in piega.

