Un'ondata di sostegno per la reporter detenuta in Iran, tra murales e concerti

Un movimento di solidarietà che attraversa l’Italia

La detenzione della reporter Cecilia Sala in Iran ha scatenato un’ondata di solidarietà che supera i confini del web. L’hashtag #FreeCecilia è diventato un simbolo di lotta per la libertà di stampa, raccogliendo voci da ogni angolo del paese. A Venafro, in Molise, un murale dedicato a Cecilia, realizzato dallo street artist Drugi, rappresenta un gesto potente di sostegno. L’opera ritrae la giornalista con una rondine che le porge un taccuino e una penna, un’immagine che parla di libertà e coraggio.

Il ruolo degli artisti e della musica

La mobilitazione non si limita all’arte visiva. Anche il mondo della musica, in particolare quello delle realtà indie, sta rispondendo all’appello per la liberazione di Cecilia. Il Coordinamento Stage & Indies ha invitato gli artisti a utilizzare i palchi dei concerti di Capodanno per esprimere la loro solidarietà. “Chiediamo che dal palco si faccia un appello insieme al pubblico per la liberazione immediata di Cecilia Sala”, hanno dichiarato in una nota. Questo gesto non solo amplifica il messaggio, ma sottolinea l’importanza di un’informazione libera e indipendente.

Attività di protesta e richiesta di intervento governativo

Il sostegno per Cecilia Sala si è manifestato anche attraverso eventi di protesta. A Torino, un sit-in organizzato da Europa Radicale ha visto la partecipazione di numerosi attivisti e studenti, che hanno chiesto al governo italiano di fare tutto il possibile per ottenere la liberazione della giornalista. Le associazioni radicali, insieme a gruppi di studenti e sostenitori della campagna Donna Vita Libertà, hanno espresso la loro determinazione a mantenere alta l’attenzione su questo caso. “La libertà di stampa è un diritto fondamentale e non possiamo rimanere in silenzio di fronte a questa ingiustizia”, hanno affermato i partecipanti.