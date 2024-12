Sondaggi politici: in calo FdI, il PD sale a tre punti di distanza

Stando a quanto emerso dai nuovi sondaggi politici di YouTrend realizzati per SkyTg24, tra fine novembre e inizio di dicembre Fratelli d’Italia avrebbe fatto registrare un forte calo, mentre sale il Partito Democratico. Ecco che il distacco tra le due forze politiche maggiori si sarebbe ridotto a 3,3 punti percentuali. Fratelli d’Italia sarebbe sceso quindi al 27,5%, perdendo lo 0,8% in tre settimane rispetto alla precedente rilevazione del 18 novembre.

Una discesa netta per il partito di Giorgia Meloni, che si attesta di quasi un punto, mentre solo poche settimane fa sfiorava il 30%. Il Partito Democratico invece sale fino al 24,2%, con un salto in avanti di un intero punto percentuale. Un dato che forse deriva anche dal successo alle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria. La distanza tra i due principali partiti si sarebbe quindi ridotta, considerando che alle elezioni politiche del 2022 il divario era di circa sette punti. Il Movimento 5 Stelle si attesta all’11,6%, complici probabilmente anche le tensioni tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, con un crollo dello 0,3%.

In calo il centrodestra

Scende il punteggio del centrodestra, dove oltre a Fratelli d’Italia anche la Lega vede una flessione, scendendo all’8,6%. Forza Italia registra invece un calo netto perdendo quasi un punto intero, e si stanzia al 7,8%. Stando alle stime, ecco che il centrodestra vede il 45% dei consensi, un dato inferiore rispetto a quello registrato alle ultime elezioni. Alleanza Verdi-Sinistra scende al 6%, ma si parla di una perdita di appena lo 0,1% in tre settimane, mentre Azione di Carlo Calenda avanza di mezzo punto, raggiungendo il 3,5%. Italia Viva di Matteo Renzi resta stabile al 2,1% e +Europa cresce al 2%. Sommando i punteggi di Pd, M5s e Verdi-Sinistra, si arriverebbe quindi al 41,8% dei voti.