Sondrio: catturato in Spagna uno degli spacciatori dell'operazione 'biker express'

Milano, 14 giu. (Adnkronos) – La polizia di Frontiera di Roma Fiumicino nei giorni scorsi ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo emesso nei confronti di un trentenne di origini nordafricane a seguito di condanna definitiva per spaccio di sostanze stupefacenti. La condanna è il risultato dell’operazione 'biker express', portata a termine nel 2021, coordinata dalla procura di Sondrio e affidata alla squadra mobile della questura di Sondrio.

L'indagine, condotta per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei boschi, aveva già portato all’esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di 6 soggetti, fra cui cinque cittadini nigeriani ed un italiano. L’uomo aveva abbandonato il territorio italiano con l’evidente fine sottrarsi al provvedimento restrittivo, ma, grazie all’attività investigativa della Squadra Mobile, è stato rintracciato in Spagna e condotto in Italia in forza del provvedimento di estradizione concesso dalle autorità spagnole, a seguito del mandato di arresto europeo chiesto dalla procura di Sondrio ed emanato dal gip.

L'uomo dovrà scontare pena di 5 anni, 4 mesi e 17 giorni di reclusione, seguenti ad una condanna di 6 anni e 10 giorni di reclusione.