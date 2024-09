Sonia Bruganelli ha rivelato le ragioni per cui ha deciso di unirsi al cast di Ballando con le Stelle.

Sonia Bruganelli parteciperà alla 19ma edizione di Ballando con le Stelle, rinunciando al suo ruolo di giudice per diventare una concorrente. Ha scelto di unirsi al cast dello show per migliorare se stessa fisicamente e psicologicamente, vedendo l'opportunità come un vantaggio rispetto a pagare un nutrizionista e uno psicologo. Bruganelli ha sottolineato l'importanza del contratto, negando di partecipare allo show solo per la celebrità.

Sonia Bruganelli è una delle nuove partecipanti della 19ma edizione di Ballando con le Stelle. Questa produttrice, abituata a giudicare celebrità e naufraghi nelle loro sfortunate imprese, ha scelto di mettere da parte il ruolo di giudice e di diventare un concorrente che sarà valutato da una giuria con anni di esperienza alle spalle. Sonia è ricca, di successo e molto ambiziosa. Perché quindi ha deciso di entrare nel cast di Ballando con le Stelle? Questa è una domanda che ci siamo fatti quasi tutti e che è stata portata alla sua attenzione durante la conferenza stampa di oggi. “Milly Carlucci mi ha chiesto la scorsa volta di partecipare, non ho dovuto pensare a lungo prima di dire di sì” ha detto. “Vedo questa opportunità come una via per migliorare me stessa fisicamente e psicologicamente, in un periodo in cui sto affrontando grandi cambiamenti, anche a livello emotivo. E poi mi pagano per farlo! Ho preferito prendere parte allo spettacolo invece di spendere per un nutrizionista e uno psicologo! E il contratto non è nemmeno male, altrimenti sembrerebbe che siamo qui solo per la celebrità”. Ecco, l’atteggiamento da imprenditrice è evidente.