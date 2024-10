A Bari si sta verificando un caso di dossieraggio che ha suscitato notevole preoccupazione. Monitorati in modo non autorizzato sono stati anche figure pubbliche come preti, militari e personalità del mondo dello spettacolo e dello sport.

Analisi approfondita delle finanze della Juventus e di Andrea Agnelli

Particolare attenzione è stata rivolta alla Juventus e all’ex presidente Andrea Agnelli, con un’analisi approfondita delle finanze della squadra.

Politici sotto osservazione

La lista dei soggetti sorvegliati continua ad ampliarsi con rapidità, includendo nomi noti; tra i 34 politici under osservazione ci sono Rita Dalla Chiesa, Angelo Bonelli, Mariastella Gelmini e Gianfranco Fini.

Celebrità sotto controllo

Anche diverse celebrità non sono sfuggite ai controlli: Belen Rodriguez e Valeria Marini si aggiungono al gruppo delle soubrette, mentre Morandi e Celentano rappresentano il panorama musicale.

Roberto Mancini, ex ct della nazionale

Infine, non si può ignorare l’ex ct della nazionale Roberto Mancini.