Sostenibilità, Almaviva punta su robotica e tecnologie per la gestione dell'acqua

Sostenibilità, Almaviva punta su robotica e tecnologie per la gestione dell'...

Sostenibilità, Almaviva punta su robotica e tecnologie per la gestione dell'...

(Adnkronos) - "Qui a Ecomondo siamo tornati con molto entusiasmo, con nuova strumentazione e anche tante soluzioni". Fulvio Conti, responsabile della Business Unit Almaviva che si occupa dei mercati agricoltura, ambiente, acqua e space, presenta così le novità del gruppo alla manifestazione di ...