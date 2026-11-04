Taiwan a EICMA: forti su tutta la filiera, non solo per i chip

Milano, 4 nov. (askanews) – Tawian a EICMA, una presenza che vuole raccontare le nuove capacità delle imprese taiwanesi, sempre più protagoniste in tutta la filiera del settore delle due ruote. Negli spazi di Fiera Milano a Rho il Pese asiatico ha presentato una vetrina delle proprie capacità produttive, il Taiwan Flasghip Showcase.”Sappiamo tutti che EICMA è la piattaforma più importante al mondo per il settore delle due ruote – ha detto ad askanews Simon Wang, CEO del Consiglio per lo Sviluppo del Commercio Estero di Taiwan (TAITRA) -.

Per quanto ci riguarda tutti conoscono il Paese per la sua industria avanzata dei semiconduttori. Ma in realtà, c’è molto altro oltre ai chip: vantiamo capacità produttive eccellenti e tecnologie innovative anche nel comparto delle due ruote. È proprio per questo che abbiamo deciso di allestire qui il nostro spazio espositivo principale: vogliamo far capire che non ci limitiamo a produrre semiconduttori, ma che disponiamo di un ecosistema completo e di alto livello dedicato al mondo delle due ruote”.Per Taiwan l’occasione di EICMA è significativa, anche per mettersi in contatto con le imprese straniere, nell’ottica di dare ulteriore prospettiva e consapevolezza alla percezione dell’isola nel mondo.

“Riteniamo che questo sia il momento ideale per dialogare con i nostri potenziali clienti e con le aziende del settore provenienti da tutto il mondo ha aggiunto Wang – per far sapere loro che non puntiamo solo alla vendita di prodotti, ma siamo aperti a instaurare collaborazioni e partnership”.E da EICMA parte una dialogo su scala internazionale, che può essere la base per ampliare ulteriormente la presenza delle imprese taiwanesi in altri mercati.

“Il nostro obiettivo – ha concluso Simon Wang – è quindi promuovere la nostra immagine complessiva e mostrare, attraverso questo spazio espositivo, l’intera gamma di prodotti e competenze che siamo in grado di offrire. Consideriamo l’Italia e la Spagna due mercati di primaria importanza e, più in generale, l’Europa rappresenta un mercato straordinario. Le nostre aziende nutrono un grande interesse verso quest’area”.E la massiccia presenza a EICMA appare come una conferma di questa attenzione.