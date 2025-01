Space X: Calenda, 'pronti a barricate contro accordo con Musk, è nemico Ue'

Roma, 7 gen. (Adnkronos) – "Un accordo con Elon Musk? Noi faremo le barricate. Elon Musk è un signore che, secondo tutti gli analisti indipendenti, è il principale diffusore di fake news, uno che dice che il premier inglese copre i pedofili, sostiene l'ultradestra in Germania, attacca la Francia. E noi pensiamo davvero di mettergli in mano le comunicazioni criptate, le comunicazioni più delicate del governo italiano. Ma su che basi? Elon Musk è un nemico dell'Europa". Così Carlo Calenda parlando fuori Montecitorio.

"Di tutto il governo Trump, che diciamo è già abbastanza surreale, Musk è la figura sicuramente più squilibrata. A chi mi chiede se c'è una relazione con le dimissioni di Elisabetta Belloni rispondo che non lo so. Stimo molto Elisabetta Belloni che conosco da forse 15 anni. È una grande professionista. Quello che so è che questa storia di Musk deve venire alla luce fino in fondo. Ho letto una dichiarazione di quel tipo buffo che si occupa delle cose di Musk in Italia (Stroppa, ndr) che raccontava il contenuto dei vertici tra Meloni e Trump".

"Ora, se siamo arrivati al punto per cui un impiegato di centesimo livello di una multinazionale racconta al paese cos'è avvenuto in un incontro riservato, io penso che la Meloni debba spiegarci bene quali sono i rapporti con Elon Musk, quali sono le promesse che ha fatto e soprattutto rimetterlo a posto".