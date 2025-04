Un conflitto per futili motivi si trasforma in una strage nel cuore di Monreale.

Un tragico evento nel centro di Monreale

Una sparatoria avvenuta a Monreale, in provincia di Palermo, ha scosso la comunità locale, lasciando un bilancio tragico di tre morti e due feriti. L’incidente è avvenuto davanti a una pizzeria in pieno centro, nei pressi di piazza Vittorio Emanuele, dove una lite per futili motivi è rapidamente degenerata in violenza.

Le vittime, tutte giovani, sono state identificate come Salvatore Turdo, di 23 anni, Massimo Pirozzo, di 26 anni, e Andrea Miceli, anch’egli di 26 anni, deceduto in ospedale dopo essere stato colpito.

Le vittime e i feriti

Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo sono morti sul colpo, mentre Andrea Miceli ha perso la vita dopo essere stato ricoverato in condizioni critiche. I due feriti, un uomo di 33 anni e un ragazzo di 16 anni, fortunatamente non sono in pericolo di vita. Questo tragico evento ha suscitato una forte reazione tra i residenti, molti dei quali si sono detti increduli di fronte a un atto di violenza così estremo in un luogo normalmente tranquillo.

Indagini in corso

I carabinieri stanno attualmente indagando sull’accaduto e hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di identificare i responsabili della sparatoria. Le autorità hanno dichiarato che la lite che ha preceduto gli spari è scoppiata per motivi banali, un fatto che ha ulteriormente scioccato la comunità, abituata a vivere in un clima di relativa sicurezza. Gli investigatori stanno interrogando testimoni e analizzando ogni dettaglio per ricostruire la dinamica dell’evento e assicurare alla giustizia i colpevoli.