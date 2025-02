Un agguato che scuote la comunità

Nel tardo pomeriggio di ieri, la periferia nord di Napoli è stata teatro di un agguato che ha portato alla morte di due uomini, Salvatore Avolio e Francesco Abenante, rispettivamente di 32 e 34 anni. Entrambi con precedenti penali, le vittime si trovavano a bordo di uno scooter quando sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco esplosi da uno o più sicari. Questo episodio di violenza si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nella zona, già nota per la sua associazione con attività criminali.

Il contesto della violenza a Napoli

La sparatoria avvenuta nel quartiere Piscinola, a pochi passi da Secondigliano, non è un evento isolato. Negli ultimi anni, Napoli ha visto un aumento degli episodi di violenza legati alla criminalità organizzata. Le forze dell’ordine sono costantemente impegnate in operazioni di controllo e prevenzione, ma la situazione rimane critica. I residenti esprimono preoccupazione per la propria sicurezza e chiedono interventi più incisivi da parte delle autorità. La presenza di bande rivali e il traffico di droga sono tra le principali cause di questa escalation di violenza.

Le indagini in corso

Dopo l’accaduto, sul luogo della sparatoria sono intervenuti gli uomini del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle vittime. Diverse volanti della polizia hanno avviato immediatamente le indagini per cercare di ricostruire la dinamica dell’evento e identificare i responsabili. Le autorità stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e interrogando testimoni per raccogliere informazioni utili. La speranza è di fare luce su un episodio che ha scosso la comunità e riportato alla ribalta il tema della sicurezza pubblica a Napoli.