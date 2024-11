Il deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo, è stato rinviato a giudizio per porto abusivo di arma da collezione e proiettili esplodenti, in relazione allo sparo avvenuto la notte di Capodanno nei locali della Pro Loco di Rosazza, in provincia di Biella.

Rinviato a giudizio il deputato Emanuele Pozzolo

Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d’Italia, attualmente sospeso, sotto processo per i fatti del Capodanno scorso alla Pro Loco di Rosazza, è stato rinviato a giudizio dal Gup Francesca Tortora per due dei cinque capi di imputazione: porto abusivo di arma da collezione e possesso di proiettili a espansione.

“Cadono tre capi di imputazione che sono lesioni, omessa custodia ed esplosioni pericolose. Rimane aperta la vicenda del porto dell’arma da collezione e dei proiettili”, ha commentato il suo avvocato, Andrea Corsaro.

Il processo è previsto per il 25 febbraio 2025.

Rinviato a giudizio il deputato Emanuele Pozzolo: cadono tre capi di imputazione

Al termine dell’udienza preliminare, è stata emessa sentenza di non luogo a procedere per i reati di lesioni colpose nei confronti di Luca Campana, il 31enne ferito a una gamba dal proiettile esploso dal mini revolver di Pozzolo. Non luogo a procedere anche per l’ipotesi di reato di accensioni ed esplosioni pericolose e omessa custodia di armi, sui quali è intervenuta l’oblazione da parte di Pozzolo.