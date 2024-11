Spesa sanitaria in Canada: un nuovo record previsto per il 2024

Un aumento significativo della spesa sanitaria

Secondo l’Istituto canadese per l’informazione sanitaria (CIHI), la spesa per la salute in Canada è destinata a raggiungere un nuovo massimo nel 2024. Il rapporto annuale pubblicato giovedì prevede che la spesa totale per la salute toccherà i 372 miliardi di dollari, equivalenti a 9.054 dollari per canadese. Questo rappresenta un aumento significativo rispetto agli anni precedenti, con una crescita prevista del 5,7% rispetto al 4,5% del 2023 e al 1,7% del 2022.

Impatto sul prodotto interno lordo

La spesa sanitaria di quest’anno è stimata rappresentare il 12,4% del prodotto interno lordo (PIL) del Canada. Escludendo i due anni della pandemia, questo sarebbe il rapporto più alto nella storia del paese. È interessante notare che, sebbene non sia insolito che le spese sanitarie superino la crescita economica, il rapporto indica che questa tendenza potrebbe continuare nei prossimi anni. Ciò è attribuibile all’aumento della popolazione canadese e all’invecchiamento demografico.

Confronto internazionale e fattori di crescita

Nel 2022, la spesa pro capite per la salute in Canada era tra le più alte al mondo, sebbene ancora inferiore a quella di paesi come gli Stati Uniti e la Svezia. Il rapporto sottolinea che i piani di assistenza dentale e farmacologica in Canada potrebbero ulteriormente aumentare la spesa sanitaria, poiché un numero crescente di persone che in precedenza non poteva permettersi questi servizi inizia a utilizzarli. Questo cambiamento potrebbe avere un impatto significativo sulla spesa complessiva, contribuendo a un ulteriore aumento delle spese sanitarie nel paese.