Spettacolo di Selvaggia Lucarelli: tutte le sue osservazioni pungenti nei confronti del cast e dei giudici.

Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le Stelle, riesce sempre a vivacizzare il show, che spesso può sembrare stancante tra numeri di danza di partecipanti anziani, elogi esagerati e applausi persino per le performance meno eccellenti. Lucarelli non teme di dare voti bassi e porta sempre una ventata di freschezza al programma.

Lucarelli ha avuto parole di critica per diversi partecipanti, tra cui Sonia Bruganelli, Anna Lou Castoldi e Federica Pellegrini. Egli ha valutato la performance di Pellegrini con un basso voto di 4, sostenendo che la sua coreografia fosse “la cosa peggiore vista stasera”, nonostante il collega Ivan Zazzaroni le avesse assegnato un 7.

Riguardo a Madonia, ha sollevato una domanda divertente sul motivo per il quale lui si pettinasse come Tony Effe, indicando che era “la cosa peggiore vista stasera”. Ha poi incoraggiato il partecipante a impegnarsi di più, esprimendo fiducia in eventuali miglioramenti.

Lucarelli ha mostrato una singolare affinità per Anna Lou Castoldi, indicando che era “l’unica della famiglia a starle simpatica”. Mentre Sonia Bruganelli rimaneva insolitamente calma di fronte alle sue critiche, Lucarelli l’ha sollecitata a non fingere di essere una pacifista: “Non fare la parac*la con me. […] Ragazzi qui abbiamo la Bruganelli in versione Ghandi, attenzione“.

Infine, ha criticato Alan Friedman per essere più rilassato quando coabitava con Putin e Trump che quando danzava con Giada Lini in pista. Ha poi preso in giro il “sorriso stampato” di Massimiliano Ossini e ha suggerito a Furkan Palali di lavorare sulle sue espressioni in pista, chiedendogli di pensare a qualcosa che lo facesse arrabbiare, come Can Yaman.

Qualche spruzzo di pepe vivace, infine, è stato indirizzato anche verso Rossella Erra: “Complimenti Rossella, hai padroneggiato la lingua turca. Ora, perché non provarci con l’italiano”. Se non fosse reale, sarebbe necessario crearla.