Stalking e violenza psicologica: il caso di Lucrezia Hailé Selassiè

Un amore finito male

La storia tra Lucrezia Hailé Selassiè e Manuel Bortuzzo, conosciuti durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip, ha preso una piega drammatica. Quella che sembrava essere una relazione passeggera si è trasformata in un incubo per il campione di nuoto paralimpico. Dopo la fine della loro breve storia, Lucrezia ha iniziato a perseguitare Manuel, arrivando a minacciarlo di morte se non fosse tornato con lei. Questo comportamento ha portato Bortuzzo a denunciare la donna, segnando l’inizio di un lungo iter giudiziario.

Le accuse di stalking

La Procura di Roma ha formalmente accusato Lucrezia Hailé Selassiè di stalking. Secondo le indagini, la giovane avrebbe creato un clima di paura e ansia attorno a Bortuzzo, costringendolo a modificare le proprie abitudini quotidiane. I pubblici ministeri hanno evidenziato come il comportamento della Selassiè abbia influito negativamente sulla vita del nuotatore, portandolo a sentirsi in pericolo e a rinunciare a una vita serena. La situazione è diventata così grave che, prima dell’estate, Lucrezia è stata sottoposta a un divieto di avvicinamento e ha dovuto indossare un braccialetto elettronico per atti persecutori.

Il processo e le conseguenze

Con la chiusura delle indagini, la Procura ha chiesto il giudizio immediato per Lucrezia Hailé Selassiè, che ha optato per il rito abbreviato. L’udienza davanti al giudice dell’udienza preliminare è stata fissata per il 13 marzo. Questo caso solleva interrogativi importanti sulla gestione delle relazioni e sulla violenza psicologica, un tema spesso trascurato ma di fondamentale importanza. La vicenda di Bortuzzo e Selassiè mette in luce come comportamenti apparentemente innocui possano trasformarsi in atti di violenza e stalking, con gravi conseguenze per le vittime.