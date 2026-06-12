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Stati Uniti-Paraguay: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Stati Uniti-Paraguay: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti debuttano ai Mondiali 2026. La Nazionale americana sfida nella notte italiana tra oggi, venerdì 12 giugno, e domani, sabato 13, il Paraguay - in diretta tv e streaming - nella prima giornata del gruppo D, completato da Turchia e Australia. La squadra del ct Pochettino...

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(Adnkronos) – Gli Stati Uniti debuttano ai Mondiali 2026. La Nazionale americana sfida nella notte italiana tra oggi, venerdì 12 giugno, e domani, sabato 13, il Paraguay – in diretta tv e streaming – nella prima giornata del gruppo D, completato da Turchia e Australia. La squadra del ct Pochettino scenderà in campo davanti al pubblico di casa a Los Angeles. 

 

La sfida tra Stati Uniti e Paraguay è in programma sabato 13 giugno alle 3 ora italiana.

Ecco le probabili formazioni: 

Stati Uniti (3-4-2-1): Freese; McKenzie, Richards, Ream; Dest, Adams, McKennie, A. Robinson; Tillman, Pulisic, Balogun. Ct. Pochettino.  

Paraguay (4-2-3-1): Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; Cubas, Bobadilla; D. Gomez, Mauricio, Almiron; Sanabria. Ct. Alfaro 

 

Stati Uniti-Paraguay sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

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