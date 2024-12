Stellantis: Conte, 'governo non può stare fermo, noi teniamo alta la guardia'**

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Siamo stati con i lavoratori ai cancelli, lo abbiamo detto ad alta voce in Aula al Ministro: di fronte alle lettere di licenziamento in arrivo domani per 400 persone impiegate in Trasnova, indotto Stellantis, il Governo non può star fermo e deve anticipare tav...

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – "Siamo stati con i lavoratori ai cancelli, lo abbiamo detto ad alta voce in Aula al Ministro: di fronte alle lettere di licenziamento in arrivo domani per 400 persone impiegate in Trasnova, indotto Stellantis, il Governo non può star fermo e deve anticipare tavoli, trattative e soluzioni". Lo scrive Giuseppe Conte sui social.

"Forse qualcosa si muove e finalmente registriamo due piccoli passi in avanti in questa battaglia: è stato anticipato a martedì il tavolo su questa vertenza e pochi minuti fa Stellantis ha aperto a una discussione sui lavoratori di Trasnova. Noi vogliamo che si parli di lavoro per loro e non di ammortizzatori sociali. Ai lavoratori dico di non mollare, di tenere alto il morale. Noi manteniamo altissima la guardia, in attesa di fatti e soluzioni. Siamo con voi!".