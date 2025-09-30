Stellantis: Filosa incontrerà i sindacati, appuntamento il 20 ottobre**

Roma, 30 set. - (Adnkronos) - L'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa incontrerà i sindacati, come richiesto da Fiom, Fim e Uilm unitariamente dal 9 settembre. L'appuntamento - a quanto apprende l'Adnkronos - è fissato per il 20 ottobre a Torino. La comuni...

Roma, 30 set. – (Adnkronos) – L'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa incontrerà i sindacati, come richiesto da Fiom, Fim e Uilm unitariamente dal 9 settembre. L'appuntamento – a quanto apprende l'Adnkronos – è fissato per il 20 ottobre a Torino. La comunicazione è arrivata oggi ai sindacati dal'azienda.