Strade sicure per i bambini: l’iniziativa Streets For Kids in Italia

In molte città italiane, i marciapiedi si sono trasformati in tele colorate grazie ai gessetti dei bambini. Questa iniziativa, conosciuta come “Streets For Kids”, ha visto la partecipazione di circa 7.000 persone in 15 città, tra cui Roma, Milano e Napoli. L’obiettivo è chiaro: chiedere strade scolastiche più sicure, aria pulita e spazi adeguati per il gioco e la socializzazione.

Un movimento in crescita per la sicurezza stradale

La mobilitazione, promossa da Clean Cities Campaign, è giunta alla sua sesta edizione e si svolge in Italia dal 2021. Durante questa giornata, si sono tenuti oltre 100 eventi, tra cui blocchi del traffico e attività ludiche. Anna Becchi, rappresentante di Clean Cities Campaign, ha sottolineato l’importanza di trasformare le strade in spazi sicuri per tutti, non solo per i bambini. “Le strade non devono più essere luoghi pericolosi”, ha affermato, evidenziando il problema del traffico e del parcheggio selvaggio che ostacola la libertà di movimento.

Il potere dei gessetti colorati

L’idea di utilizzare gessetti colorati per segnare i percorsi scolastici è stata ispirata da un’iniziativa belga. I bambini, armati di creatività, hanno disegnato strade sgombre da automobili, esprimendo il desiderio di un ambiente più sicuro. Le scuole, come la primaria Alberto Cadlolo a Roma, hanno partecipato attivamente, coinvolgendo i genitori in attività che mirano a sensibilizzare sulla questione della sicurezza stradale.

Richieste concrete per un futuro migliore

Le richieste avanzate dai partecipanti non si limitano a un desiderio di cambiamento, ma si traducono in azioni concrete. Nei prossimi giorni, partirà una petizione per presentare al Comune diverse proposte, tra cui la creazione di aree di sosta temporanea per i genitori e l’implementazione di rastrelliere per biciclette. Queste misure sono fondamentali per garantire un tragitto sicuro da casa a scuola, specialmente per i più piccoli.

È evidente che i bambini, pur non avendo diritto di voto, hanno una voce potente. Ascoltare le loro esigenze e desideri non solo migliora la loro qualità di vita, ma contribuisce a creare una città più vivibile per tutti. Un ambiente urbano a misura di bambino è un ambiente migliore per ogni cittadino.