L’ultima paziente ancora ricoverata dopo la terribile tragedia del bus di Mestre è stata finalmente dimessa. Si tratta di una bambina di 4 anni di nazionalità ucraina.

Strage sul bus di Mestre: ultima paziente dimessa dopo 9 mesi

L’ultima paziente ancora ricoverata dopo la tragedia del bus di Mestre, avvenuta il 3 ottobre 2023, è stata dimessa dall’ospedale di Padova dopo oltre nove mesi. Si tratta di una bambina di 4 anni, di nazionalità ucraina, che nell’incidente ha perso il padre. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha scritto un post su Facebook in cui ha spiegato che la piccola ha lottato a lungo tra la vita e alla morte ma grazie ai medici e alle cure del personale sanitario e all’amore della sua mamma ce l’ha fatta e potrà avere una vita normale.

La bambina era stata ricoverata la sera del 3 ottobre nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Padova per politeami e grandi ustioni. Dopo due mesi è stata trasferita nel Centro Grandi Ustioni dell’Azienda ospedaliera di Padova. Anche la mamma della piccola, Kateryna Sierova, era rimasta ferita ma poco dopo è stata dimessa e ha assistito ogni giorno la sua bambina.

Strage sul bus di Mestre, Zaia: “Da oltre 9 mesi facciamo il tifo per la piccola paziente”

“Da oltre 9 mesi facciamo il tifo per la piccola paziente ucraina, ricoverata all’ospedale di Padova dopo il terribile incidente sul cavalcavia di Mestre, avvenuto il 3 ottobre scorso. Grazie al sapiente lavoro di squadra coordinato dal direttore Centro Ustionati di Padova Bruno Azzena, in stretta collaborazione con il direttore della Terapia Intensiva pediatrica Angela Amigoni e il direttore della neurochirurgia pediatrica Luca Denaro, alla piccola è stato consentito un recupero che sembrava impossibile” ha aggiunto Zaia, complimentandosi per la sanità del Veneto e facendo gli auguri alla bambina.