Strage di Mestre: l'autista era stato più volte in ospedale per problemi al ...

Strage di Mestre: l'autista era stato più volte in ospedale per problemi al ...

Nelle settimane prima della strage di Mestre, l'autista del bus era stato più volte in ospedale per problemi al cuore.

Nelle settimane prima della strage di Mestre, l’autista del bus era stato più volte in ospedale per problemi al cuore. L’autopsia, però, non ha rinvenuto tracce di malori.

Strage di Mestre: autista era stato più volte in ospedale per controlli al cuore

Nelle settimane prima della strage di Mestre, l’autista del bus precipitato dal cavalcavia, Alberto Rizzotto, ha avuto diversi accessi al pronto soccorso per problemi cardiaci. L’autopsia, però, non aveva evidenziato tracce di malori. A seguito dell’analisi dello stato di salute del conducente, il pm di Venezia, Laura Cameli, ha ritenuto necessario affidare una nuova perizia cardiaca, che dovrà essere documentata in una relazione da presentare prima del 10 gennaio. Il pm ha richiesto alla cardiologa dell’Università di Padova, Cristina Basso, di effettuare un nuovo sezionamento del cuore per individuare eventuali cause o concause di carattere cardiopatologico nel malore e/o nel decesso dell’uomo.

Strage di Mestre, autista aveva problemi di cuore: il malore può essere sfuggito agli esami?

I nuovi esami richiesti saranno condotti anche attraverso un’attenta e precisa analisi della cartella clinica dell’uomo. La procura ha affidato l’incarico ad una luminare nel campo delle “morti invisibili“, che fino ad una quindicina di anni fa rimanevano irrisolte in quanto causate da problemi cardiaci che sfuggivano anche alle comuni procedure diagnostiche. Uno dei casi più notevoli affrontati dalla dottoressa Basso, e risolto con successo, è stato quello dello sportivo Piermario Morosini, morto giocando a calcio.