Il contesto della protesta

Ad Ascoli Piceno, la tensione sociale si fa palpabile attraverso l’affissione di striscioni provocatori. La scritta “Da quel forno un tale fetore che diventa simpatico anche il questore” è comparsa nella notte in viale De Gasperi, nei pressi dei giardini pubblici. Questo messaggio, carico di ironia e sarcasmo, rappresenta una risposta diretta alle recenti azioni delle forze dell’ordine nei confronti di Lorenza Roiati, titolare del panificio “L’assalto ai forni”.

La donna è stata identificata per aver esposto un lenzuolo antifascista nel suo negozio, con la frase “25 Aprile, buono come il pane bello come l’antifascismo”. La scelta di utilizzare il panificio come palcoscenico per una protesta politica non è casuale; il pane, alimento simbolo di vita e comunità, diventa un veicolo di messaggi di resistenza.

Il secondo striscione e il clima di paura

Il secondo striscione, che fa riferimento alla vicenda di Lorenza, è solo l’ultimo di una serie di manifestazioni di dissenso. Ieri, un altro striscione era apparso in via Luigi Marin, a pochi passi dalla Questura, con la scritta “L’assalto ai forni”. Questo messaggio, sebbene cancellato, evidenzia il clima di paura e repressione che molti cittadini avvertono. La presenza delle forze dell’ordine, che hanno visitato il panificio due volte, ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che vedono in queste azioni una minaccia alla libertà di espressione. La scelta di un panificio come simbolo di questa lotta è significativa: rappresenta un luogo di aggregazione e di scambio, dove le idee possono circolare liberamente.

Il significato di una resistenza collettiva

La vicenda di Lorenza Roiati e del suo panificio ha attirato l’attenzione non solo dei cittadini di Ascoli Piceno, ma anche di attivisti e gruppi antifascisti a livello nazionale. La sua storia è diventata un simbolo di resistenza contro la repressione e l’intolleranza. In un momento storico in cui le libertà civili sono messe in discussione, l’atto di esporre un messaggio antifascista diventa un gesto di coraggio. La comunità si mobilita, esprimendo solidarietà e sostegno a chi, come Lorenza, decide di alzare la voce contro l’ingiustizia. Gli striscioni, quindi, non sono solo manifestazioni di dissenso, ma rappresentano un appello alla coscienza collettiva, un invito a non rimanere in silenzio di fronte alle ingiustizie.