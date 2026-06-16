Su X Macron accoglie Meloni sulle note di "Felicità"

Roma, 16 giu. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha postato sul suo profilo X il momento in cui ha accolto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al suo arrivo al G7 a Evian con, in sottofondo, il brano “Felicità” cantato da Albano. Nelle immagini gli abbracci con il presidente francese e la consorte Brigitte.

Macron ha pubblicato sui social le immagini del benvenuto ufficiale ai capi di Stato e di governo di lunedì sera e per ogni clip ha scelto con cura una musica di sottofondo.Diversa la “colonna sonora” scelta per le immagini dell’arrivo di Donald Trump a Evian, sempre postato sul profilo X di Macron, ovvero le note di “Love is a Long Road” di Tom Petty.

Per il cancelliere tedesco Friedrich Merz il brano scelto è “Lieblingsmensch” (che significa ‘persona preferita’) di Namika mentre per la giapponese Sanae Takaichi la preferenza è ricaduta su “Arigato” dei Nxnja Beats, e per il canadese Mark Carney “J’irai où tu iras” (Andrò dove andrai tu) di Celine Dion.A chiudere la speciale playlist “The world is not enough” dei Garbage, colonna sonora di James Bond, con cui ha omaggiato il premier britannico Keir Starmer, e “L’inno alla gioia” per i vertici dell’Ue Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea, e Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo.