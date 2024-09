SuccedeOggi

Il 22 settembre 2024 si terranno vari eventi in Italia e nel mondo. A Siracusa si terrà il G7 Agricoltura, a Firenze il segretario Salvini presiederà un evento della Lega, e a Roma si svolgerà la prima Festa nazionale di Sinistra Italiana. In Germania ci saranno le elezioni regionali nel Brandeburgo, mentre a New York l'ONU convoca l'Assemblea generale seguita dal 'Summit of the Future'. In Vaticano, il Papa reciterà l'Angelus. Nel mondo del calcio, si disputeranno vari match di Serie A, tra cui Fiorentina-Lazio, Monza-Bologna, Roma-Udinese, e Inter-Milan, e a Misano Adriatico si svolgeranno le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. Infine, a Singapore si correrà il Gp di F1.

