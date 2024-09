SuccedeOggi

Oggi, in Italia si prevedono diversi eventi parlamentari tra cui un dibattito sulla legge sul lavoro in Camera, una riunione congiunta delle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato con briefing del ministro Tajani, e l'analisi della Riforma Rai da parte della commissione Affari Costituzionali. Il nuovo Cda di Rai si riunirà per la prima volta, e vengono attesi i dati Pmi manifatturiero di settembre. All'estero, ci saranno aggiornamenti su inflazione e Pmi manifatturiero dell'UE, di Spagna e il discorso di Assange al Consiglio d'Europa. Rutte diventerà Segretario generale della Nato e il primo ministro francese presenterà le nuove linee programmatiche. Nelle Americhe, elezioni vicepresidenziali negli Stati Uniti, mentre in Asia il Giappone eleggerà un nuovo primo ministro e la Cina celebrerà l'anniversario del Partito Comunista. Il Papa presiederà una vigilia penitenziale in Vaticano, mentre in ambito sportivo, la finale della Louis Vuitton Cup si svolgerà a Barcellona e la seconda giornata della Champions League vedrà scontrarsi Leverkusen e Milan, e Inter e Stella Rossa.