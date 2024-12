Sudcorea: Yoon accetta dimissioni ministro Difesa, aveva consigliato legge marziale

Seul, 5 dic. (Adnkronos) - Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha accettato le dimissioni del ministro della Difesa Kim Yong-hyun. Lo ha riferito l' agenzia di stampa Yonhap. Al suo posto ha nominato Choi Byung-hyuk, un generale dell'esercito in pensione che presta servizio come ambasci...

Seul, 5 dic. (Adnkronos) – Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha accettato le dimissioni del ministro della Difesa Kim Yong-hyun. Lo ha riferito l' agenzia di stampa Yonhap. Al suo posto ha nominato Choi Byung-hyuk, un generale dell'esercito in pensione che presta servizio come ambasciatore in Arabia Saudita.

In precedenza, i media nordcoreani avevano riferito che, a proporre al presidente la dichiarazione di legge marziale, era stato Kim Yong-hyun, che ieri se ne era assunto la responsabilità, così come quella dei conseguenti disordini, e aveva rassegnato le dimissioni.