Superbonus: al via discussione generale in Senato

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - Al via in Senato la discussione generale sul dl Superbonus. In Aula il relatore Giorgio Salvitti ha ora iniziato la sua relazione sul testo, approvato ieri sera dalla Commissione Finanze di Palazzo Madama. ...