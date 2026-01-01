Svizzera: Tajani, 'mi recherò a Crans-Montana per stare vicino a italiani'

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "Se non creerò problemi, domani o dopodomani sarò sul luogo della tragedia per essere vicino ai nostri connazionali. Ho parlato più volte con il Presidente del Consiglio che sta seguendo anche lei personalmente la vicenda e quindi il Governo &egra...

Roma, 1 gen. (Adnkronos) – "Se non creerò problemi, domani o dopodomani sarò sul luogo della tragedia per essere vicino ai nostri connazionali. Ho parlato più volte con il Presidente del Consiglio che sta seguendo anche lei personalmente la vicenda e quindi il Governo è operativo al massimo. Ringrazio veramente i nostri diplomatici, l'Ambasciata di Berna, il Consolato di Ginevra, anche l'Unità di Crisi della Farnesina, la Protezione Civile della Val d'Aosta, la Regione Lombardia, le Regioni Piemonte che sono le Regioni più vicine che sono impegnate operativamente per aiutare di Svizzera in questo momento così difficile".

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento con lo speciale di Rete 4 sulla tragedia di Crans-Montana.