Tagli alla metro C di Roma: il governo sotto accusa per il finanziamento

Il rischio per la metro C di Roma

La recente Manovra finanziaria ha sollevato un allarme significativo riguardo al futuro della metro C di Roma. I tagli previsti mettono a rischio non solo la realizzazione di una nuova tratta, ma anche l’intero progetto che ha già ricevuto finanziamenti in passato. Il sindaco Roberto Gualtieri ha espresso preoccupazione per un deficit che, secondo le sue dichiarazioni, ammonta a ben 425 milioni di euro. Questo importo, inizialmente stimato in 25 milioni per il 2025, si è rivelato molto più grave, con ulteriori tagli previsti per gli anni successivi.

Le conseguenze dei tagli

Il sindaco ha avvertito che, se non si interviene tempestivamente, si rischia di compromettere l’intera tratta da piazzale Clodio alla Farnesina. Questo non solo influenzerà la mobilità dei cittadini romani, ma avrà anche ripercussioni sulle altre tratte della metro C, già in fase di progettazione. Gualtieri ha contattato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, esprimendo la speranza che si tratti di un errore e non di una scelta consapevole. La sua richiesta è chiara: è necessario un intervento immediato per rimediare a questa situazione critica.

Reazioni politiche e proposte di emendamento

La reazione politica a questi tagli è stata immediata. Il Partito Democratico, insieme ad altre forze di opposizione, si sta mobilitando per presentare emendamenti alla Manovra. Il deputato Roberto Morassut ha già annunciato la sua intenzione di proporre modifiche per garantire il finanziamento della metro C. Anche il partito Azione, guidato da Carlo Calenda, ha denunciato questi tagli come un vero e proprio “tradimento di Roma”. Le forze politiche sono unite nel chiedere al governo di dimostrare il proprio interesse per la capitale, sottolineando l’importanza strategica di questo progetto per il futuro della città.

Un appello alla responsabilità

In questo contesto, l’appello del sindaco Gualtieri è chiaro: è fondamentale che il governo prenda coscienza della gravità della situazione e agisca di conseguenza. La metro C non è solo un’opera infrastrutturale, ma rappresenta un elemento cruciale per la mobilità e lo sviluppo sostenibile di Roma. La speranza è che, attraverso un dialogo costruttivo, si possa trovare una soluzione che garantisca il completamento di questo progetto vitale per la capitale.