Tajani a New York ha dichiarato: "Nonostante le divergenze di opinioni, noi proseguiremo con la riforma dell'Onu".

Nella 79a sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, era presente anche Giorgia Meloni. Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e Segretario di Forza Italia, ha parlato ai giornalisti di Tgcom24 durante un incontro al Consolato Generale d’Italia a New York. Ha sottolineato come ogni nazione abbia le sue convinzioni e noi teniamo fede alle nostre. Tajani ha ricordato l’importanza di mantenere sempre attivi gli sforzi diplomatici e ha esortato la Cina a svolgere un ruolo più rilevante nel conflitto tra Russia e Ucraina. Nonostante le diverse prospettive sulla riforma dell’ONU, l’Italia intende procedere.