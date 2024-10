Il disegno di legge sul riconoscimento della cittadinanza, noto come ius Italiae, è stato presentato a Milano da Antonio Tajani, segretario e ministro degli Esteri per Forza Italia. Secondo le nuove disposizioni, i giovani stranieri avrebbero la possibilità di diventare cittadini italiani a partire dai 16 anni. Tuttavia, si è sollevato un acceso dibattito, in particolare durante un incontro della Lega a Pontida, dove alcuni militanti del partito hanno preso di mira il vicepremier di Forza Italia, apostrofandolo con insulti.

Matteo Salvini interviene per scusarsi

Di fronte alla situazione, Matteo Salvini è intervenuto per scusarsi, pur confermando la sua opposizione a qualsiasi modifica della vigente legislazione. Fratelli d’Italia ha adottato un approccio più cauto, manifestando scetticismo ma considerando necessario esaminare il testo prima di fornire un parere definitivo sull’iniziativa dell’alleato.