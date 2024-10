Tale e Quale Show ha visto un famoso personaggio rifiutare l'invito: “A Tv8 mi hanno proposto 500 euro per partecipare come ospite”.

Il gruppo di partecipanti dell’ultima edizione di Tale e Quale Show non è particolarmente noto, eppure diverse celebrità sono desiderose di unirsi. Questo programma è infatti molto cercato dagli artisti del mondo televisivo, e Carlo Conti ha rifiutato molte proposte nel corso degli anni. Tra coloro che hanno sostenuto il provino ma senza successo ci sono Adriana Volpe, Corrado Tedeschi, le sorelle Selassié, Patrizia Pellegrino, Peppe Quintale, Massimiliano Varrese, Katia Ricciarelli, Nadia Rinaldi, Manila Nazzaro, Federico Fashion Style e Sophie Codegoni. Se a questi è stato negato l’ingresso, la situazione di Giorgio Mastrota è diversa. Il popolare presentatore di televendite era stato infatti selezionato per far parte del cast, ma ha deciso di declinare l’invito. “Qualche mese fa ho rifiutato di partecipare a Tale e Quale Show: sarebbe significato allontanarsi troppo da casa“, ha dichiarato al Corriere. “A 40 anni preferivo le serate, il divertimento e la fama. Oggi desidero passare più tempo con i miei cari, avere il controllo sui miei impegni lavorativi.“

Giorgio Mastrota e la sua decisione di rimanere lontano dalla televisione

“Mi piace lavorare in TV, ma ho dato tanto. A 60 anni voglio godermi la vita con i miei figli, mia moglie, praticare sport e stare all’aria aperta.” […] “Il mondo dello spettacolo ti fa salire altissimo e poi ti riporta giù. Negli anni Novanta, io con il mio ciuffo ero molto popolare grazie ai fotoromanzi, mi pagavano 100 mila lire al giorno mentre come insegnante di tennis guadagnavo solo 4 mila; lavoravo anche nelle soap operas con Grecia Colmenares, presentavo programmi. Ho conosciuto Natalia Estrada e la nostra presenza era costante in TV, ma intorno al ’95-’96 lei ha preso sempre più spazio e io sempre meno.”

“Se scompari, ti sostituiscono. Questo è il motivo per cui quando sono stato contattato per i reality — come il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi — ho declinato, dicendo che avevo bisogno di lavorare. Il mio primo rifiuto risale al 2001, quando mi proposero Furore; avrei ottenuto visibilità per un anno, ma poi sarebbe stato incerto. Nel frattempo, gli spazi pubblicitari sarebbero andati ad altri. Ho fatto la mia scelta”.

Attualmente, al di fuori delle pubblicità, si sta divertendo a partecipare come ospite. “Per un episodio con la Gialappa’s ho guadagnato in totale 500 euro, ma mi sono goduto ogni istante”.