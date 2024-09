Taylor Mega punta il dito contro Chiara Ferragni: "Ecco perché non la stimo"

Durante l'ultimo episodio del programma televisivo Le Iene, la influencer Taylor Mega ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti Chiara Ferragni. A seguito di tensioni tra Tony Effe, Fedez e Ferragni, Mega ha criticato l'atteggiamento di Ferragni, accusandola di non essere coerente e autentica sui social media. Mega ha inoltre negato di aver tradito Ferragni con Fedez, sostenendo che in un rapporto aperto non può esistere il tradimento. Al momento, Ferragni non ha risposto alle accuse.

È stato piuttosto evidente che Taylor Mega e Chiara Ferragni non fossero le più intime amiche, ma l’ultimo episodio di Le Iene ha dato una conferma definitiva a questo. A seguito dei dissing da parte di Tony Effe e Fedez, Chiara ha deciso di distanziarsi e ha invitato i rapper a non coinvolgerla. In risposta, Taylor Mega ha fatto un’osservazione sferzante: “Sembra che tutte vogliano fingere di essere angeliche, ma poi sono le peggiori. Questo mi fa proprio ridere”. Durante il suo intervento in Le Iene, Taylor è stata più esplicita e ha fatto delle affermazioni accusatorie.

Sulle accuse di Taylor Mega: “Non apprezzo le persone che non si comportano in modo coerente”.

Durante l’ultimo episodio di Le Iene, Wad Caporosso ha interrogato Taylor Mega sulla possibilità che avesse avuto una relazione con Fedez, tradendo così Chiara. L’influencer ha chiarito che in un rapporto aperto non si può parlare di tradimento. Successivamente, Wad ha chiesto a Taylor se provasse dispiacere per Chiara e dopo un breve silenzio, Taylor ha risposto con delle accusazioni specifiche. Secondo Taylor, la sua collega non sarebbe coerente e non apparirebbe come è realmente.

“Mi dispiace per Chiara Ferragni? Io non tollero le persone che non sono coerenti. Dico che alcuni soggetti sui social non sono coerenti e non si mostrano per quello che sono realmente. Se ti presenti in un certo modo e poi non sei così… io dico, allora non mi piaci.

Ci sono molte coppie che si separano all’improvviso. Molti fan credono ciò che vogliono credere, ma i fatti mi danno ragione. Svegliatevi perché le cose non stanno così. Quando diventi una macchina commerciale ambulante non devi comportarti in certi modi e ti trovi costretto a fare certe scene. Da fuori sembra tutto meraviglioso e positivo”.

Al momento, Chiara non ha risposto alle offese di Taylor.