Teatro: Evi (Pd), 'interrogazione su spettacolo Corona, vomitata di insulti e bodyshaming'

Roma, 17 mar (Adnkronos) – "Solidarietà a Selvaggia Lucarelli. Come può chiamarsi 'spettacolo' una vomitata di insulti, bodyshaming e atti sessuali simulati su un cartonato che raffigura una donna?". Lo scrive su Instagram la deputata del Pd Eleonora Evi a proposito di 'Gurulandia', lo spettacolo teatrale di Fabrizio Corona, annunciando la presentazione di una interrogazione parlamentare al governo.

"Non è solo preoccupante ma è inaccettabile, questo non è spettacolo, non è cultura, non è intrattenimento è solo violenza verbale, è becera volgarità, è, ancora una volta, la tossicità del patriarcato. E non può avere un pubblico davanti cui esibirsi! Specialmente se si tratta dei grandi teatri italiani. Presento interrogazione al governo", aggiunge Evi.